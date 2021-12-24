By2妹妹Yumi（孫雨）近來捲入王力宏婚變風波，還傳出吞藥輕生，讓網友忍不住嘆姐姐Miko（孫涵）出道以來安分守己，卻總是被妹妹拖累，紛紛要她單飛，也連帶讓By2這個團體再度受到關注，回顧這對雙胞胎姊妹出道13年以來，從一開始清純的小女孩，到現在形象徹底崩毀，令人不勝唏噓。

By2十年進化史影片遭翻出 清純女孩成塑膠臉網嘆：真的可惜

By2是由來自新加坡的雙胞胎姊妹Miko和Yumi組合而成，由於兩人的長相從一開始清純甜美的模樣慢慢進化，變得越來越精緻，甚至有網友戲稱姊妹倆是塑膠臉，一直以來都整形爭議不斷，但By2始終不承認此事，從《我愛貓大》整理出By2出道期間上《康熙來了》的片段，意外成為兩人臉蛋進化最佳證據。

可以看到2009年By2在節目上宣傳新歌《我知道》，當時活潑的Yumi話比較多，幾乎都是她和小S問答，Miko則在一旁補充，才17歲的她們模樣稚嫩卻散發清新少女氣場，時隔一年她們再上《康熙來了》宣傳第三張專輯《成人禮》，臉上的嬰兒肥退了一點，五官變得更立體，還是青春無敵，和過去的模樣相去不遠。

By2剛出道時清純可愛。(圖/翻攝自我愛貓大YT)

到了2011年By2在節目上大秀精湛舞技，明顯從女孩轉大人，不但整體風格變的冶豔性感，臉蛋也變得和過去不太一樣，變得更加小巧精緻，就連小S都忍不住說「有紙娃娃的感覺」，隔年她們再和舞蹈老師大目搭檔表演，超強舞蹈實力讓全場歡呼，但姊妹倆的臉蛋又再進化，雖然擁有挺鼻大眼和瓜子臉，卻越來越沒有辨識度。

2011年的By2已經首次進化。(圖/翻攝自我愛貓大YT)

By2的臉蛋變得越來越精緻。(圖/翻攝自我愛貓大YT)

網友看了這些珍貴畫面後也忍不住感嘆，「By2的風格真的從清純可愛變成了夜場舞廳小姐」、「掰兔姐妹好有實力唷，現在不知道在幹嘛」、「之前不認識她們，覺得這女團很可以啊，希望可以安然度過宏宏事件，然後妹妹自己要注意點別再犯蠢了」、「姐姐很常被妹妹拖累，推鼻子事件也是妹妹叫Miko做」、「整成網紅了！我都裂開了！」、「原來剛開始的時候這麼可愛」。