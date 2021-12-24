新竹市市長林智堅刊出自己2014~2021年間的照片，強調這是「歲月的痕跡」。（圖／取自林智堅臉書）

新竹市市長林智堅因出眾外型，曾被視為「政壇男神」。林23日刊出7年前後對比照，驚呼自己確實如網友所言「肉了不少」，尤其兩張照片擺在一起，變多的白髮與皺紋，更令他無奈大嘆「歲月催人老啊！」只能聽同事的話，安慰自己白髮、皺紋與新竹市的建設共同成長。此文超過1.6萬人按讚，網友反應相當熱烈。

林智堅23日在臉書刊出自己2014與2021年的對比照，指出他近日換上新的臉書大頭貼，網友的留言果然是殘酷的，好多人說他肉了不少；他本來還不以為意，直到同事做出這張對比圖才發現，果然「歲月催人老啊！」

林智堅自嘲「鮮肉變大叔」，林坦言自己頭髮白了些，皺紋也變多了。同事安慰他說，一天當兩天、三天在用，老化速度當然也是兩倍、三倍。林表示，看來這7年來，成長不只有新竹市的建設，他的皺紋與白髮也都成長了不少。

此文發出後獲得超過1.6萬人按讚與近千則留言，網友紛紛回應：「還是坐穩全台最帥市長！」「留一點給別人帥啊，真正需要減的都沒在怕」、「真的滿驚人了，看了嚇一大跳，但看看新竹的改變，就可理解市長的苦心」、「嚇死人了啦！但是帥得嚇死人！」