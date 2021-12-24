張惠妹今公布演唱會售票時間。（EMI提供）

張惠妹（阿妹）的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」正式海報今公布，天后第一次挑戰「全裸」完全沒有眼妝上陣！在美術團隊的提案中，為了符合這次ASMR的感官溝通，建議阿妹除了畫上黑唇，幾乎素顏裸妝上陣，表現她在音樂裡非常沉醉和具有攻擊性的眼神；起初聽到這個想法的阿妹，覺得團隊跟自己熱愛音樂表演的精神一樣「很有種」便大膽嘗試！拍攝當天一開始覺得很沒有安全感，還開玩笑跟攝影師說：「你知道女明星沒有假睫毛，跟沒有穿衣服是一樣沒有安全感的嗎？」後來在攝影師的引導下，阿妹漸漸找到感覺，最後攝影師對成品非常滿意，他說：「這就是我說的屬於阿妹那種自信和很殺的氣質和眼神，不應該被濃妝遮住！」

演唱會宣傳影片也在今天曝光，短短的影片裡是一黑一白、交纏的兩條蛇，最後鑽進人腦，象徵天后的音樂是在腦中的ASMR！而「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」未演先轟動，在確認演出日期後，各界群起狂追，大家高度詢問搶票時間，今天也揭曉開賣日期進入全面倒數，就在跨完年後2022年1月1日下午1點鐘，拓元售票系統開搶！台新銀行卡友優先購票，享提前1小時於當日中午12點限區限量優先購票。而為了防堵黃牛，除了購票時需要填寫姓名之外，也必須在進場時配合實名認證，所有成功購票的歌迷在購票成功後將會獲得一組取票資料，在購買該場演出的「前5日」才能利用這組編號到全台的ibon領取入場券。

主辦單位上引表示：「實名制已經是基本的機制了，離演出前5天才能取票更是為了讓黃牛轉售更加困難，因為對於「加價」卻只拿到一組號碼，一定會因為不安更難出手。而且這還有一個最大的附加好處：就是歌迷就不用保管那麼久的票了，遺失的案例一定會減少。」對於不肖黃牛，主辦單位還是再次強調：「真的不要購買黃牛，這組序號的真偽風險很高，況且很有可能黃牛會將取票的序號『重複販售』，到時候會造成自己的損失。」

「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」製作規格將會突破小巨蛋演出的紀錄，設備、燈光的數量都將創下新高。雖然製作內容被要求高度保密，但光是樂手的人數就可能超過30人，外國的樂手、技術團隊也都確認將在三月初抵台配合隔離，陣仗十分驚人。面對這樣的規格，經紀人陳鎮川也只能回答：「姊要拼，人員和預算都一定奉陪。」

這次演唱會最特別的就是每一場有200位的「內耳區」，位置在最貼近舞台的區域；此區的觀眾將前所未有的感受真實「沈浸」式體驗：這一區的歌迷將坐在舞台延伸的區域內，腳底下踩著跟舞台上一樣的LED螢幕，座位更是特製的透明座椅，完全不會擋住旁人欣賞演唱會，過程中沈浸在音樂與動畫裡的ASMR感官體驗。

陳鎮川表示：「我們想讓某些歌迷，體驗幾乎跟阿妹一起身處台上的感覺，甚至是演出的一部分！」為了確保把這一區的體驗留給死忠歌迷，阿妹還要求團隊不能把這一區的票當作公關票使用，一定要全數留歌迷購買，她說：「這一區跟我的互動會非常密切，我希望都是真的很熟悉我音樂的朋友，這樣我比較有感覺，也比較有安全感。」