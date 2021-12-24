常駐台灣的德國記者Klaus Bardenhagen，近日在台北街頭看見一間待售房屋張貼許多房仲廣告，令他相當不解，好奇這樣做對屋主的好處是什麼？引起網友們熱烈討論，有內行人分析，將物件給多名房仲，能增加曝光度，房子賣出的速度也會變快，但房仲帶看的人變多，出入也會比較複雜，此外，由於不是專約，房仲也會比較不積極賣房。

Klaus Bardenhagen周三在臉書發布一張台北街頭的照片，只見房門外貼滿多家房仲的廣告，讓他忍不住好奇詢問，「這麼多人都想要賣同一間店面，對屋主而言有何好處呢？」

貼文引起熱議，有網友點出，屋主選擇開放給各家房仲業者銷售，但只有成功完成交易的房仲能拿到佣金，會加深房仲彼此競爭的意識，甚至透過削價促進買家意願，加快屋主賣掉房子的速度。

此外，有人認為，屋主與多家房仲簽一般約，代表賣家想快點脫手房子，對買方較為有利，因為可議價空間變大，相對而言，若賣家與房仲簽專約，對賣方有利，價格能維持在範圍內。

不僅如此，有內行人也說明簽一般約的壞處，在於因為不是專約，可能會讓部分房仲賣房的態度變得不積極，此外，屋主必須把鑰匙交給很多房仲公司，出入的人就會變得複雜。