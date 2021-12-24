特斯拉車內遊戲功能日前遭到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查後，近日已修改功能，禁止使用者在行駛中透過車內中央觸控螢幕執行遊戲。

特斯拉旗下車款過去僅在停車狀態下開放車內遊戲功能，但自一年前開始部分車款開放車內乘客在行駛中進行遊戲。乘客在執行遊戲前必須先在中央觸控螢幕上確認乘客身分。

然而，公路交通安全管理局日前收到消費者投訴，抱怨特斯拉車內遊戲功能導致駕駛人分心。儘管這項功能至今並未造成車禍意外，但管理局依舊展開調查。特斯拉並未回應這次修改遊戲功能是否與調查有關。