被譽為「美國當代最優秀的散文作家」、「奇想之年」(The Year of Magical Thinking)作者狄迪恩(Joan Didion)今天離世,享壽87歲。

狄迪恩的出版商、全球知名的大眾圖書出版商企鵝藍燈(Penguin Random House)23日宣布,狄迪恩因帕金森氏症併發症離世的消息。

才華橫溢的狄迪恩(1934-2021)是出身加州、立足紐約的知名記者、劇作家。她的小說、評論和回憶錄不僅是暢銷書且被譽為「現代經典」。曾獲白宮頒發國家人文獎章(National Humanities Medal),被譽為「美國政治與文化最犀利、也最受尊敬的觀察家」之一。

加州州長紐松(Gavin Newsom)今表示哀悼,並讚譽狄迪恩是加州最優秀的作家、1960年代「新新聞」運

動的先驅者。紐松說,狄迪恩「對生活、失落、愛情與社會的寫作能力無與倫比...,加州屬於狄迪恩,我們珍惜她的記憶」。

狄迪恩所引領的「新新聞」風格,透過敘事和文學技巧來傳達事實,這種「讀起來像小說的新聞寫作」又被稱作「私新聞」或紀實文學,但給作者更多創作自由,和表達主觀意見的空間。

狄迪恩長達半世紀的寫作生涯,總共出版20本書。她的許多手稿、筆記和研究,存放在母校加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)班克拉夫特圖書館(Bancroft Library)。

她的處女作「河流奔湧」(Run, River)是1963年出版的小說。生前的最後一本書「讓我解釋給你聽」(暫譯,Let Me Tell You What I Mean)由12篇散文集結而成,於去年問世。

狄迪恩最為人所知的創作是1979年出版的散文集「白色專輯」(The White Album),以及2005年獲得美國國家圖書獎(National Book Award)的「奇想之年」(The Year of Magical Thinking)。

「奇想之年」一書是垂暮之年的她為2003年底、心臟病驟世的丈夫所寫,探索內心世界措手不及的悲傷。書中寫道:「迄今為止,我一生從沒認真地相信自己會變老。」

狄迪恩自述從8歲起患有偏頭痛,早餐是冰可樂和罐頭包裝的鹹杏仁。她是老菸槍,面對鏡頭時很少笑。但她活得比丈夫和養女都長壽。

2005年8月,她的養女急性胰臟炎病逝,得年39歲。兩人的母女情寫在2011年出版的「藍色之夜」(Blue Nights)。

狄迪恩擅長書寫身邊事物,寫作年紀起自5歲。她在加州沙加緬度出生、成長,母親是西部拓荒者的後裔,父親是退伍軍人、熱愛撲克牌遊戲的保險推銷員。

她曾寫道,母親給了她人生的第一本筆記簿,她學會「停止抱怨、寫下想法以自娛」。

就讀加州大學柏克萊分校大四時,她參加時尚雜誌Vogue贊助的寫作比賽,並贏得第一名,獎品是「稿費1000美元或者旅行巴黎兩週」。結果她兩者都不要,而是選擇大學畢業後到Vogue雜誌紐約總部工作。

1958年,她認識美國時代雜誌(TIME)作家鄧恩(John Gregory Dunne),兩人在1964年婚後辭去紐約的工作,遷居洛杉磯,展開「小說家和劇作家夫妻檔」的人生,20年後又搬回紐約。

除了為全美知名的雜誌自由撰稿,他們也替好萊塢寫作劇本。其中以參與電影「一個巨星的誕生」(A Star is Born)獲得最大成就,該片男女主角是芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)和克里斯托佛森(Kris Kristofferson),1976年獲3項奧斯卡獎。

2013年,前美國總統歐巴馬頒發國家人文獎章給狄迪恩。對於這個遲來的榮譽,歐巴馬說他很意外狄迪恩沒有早點拿到這個獎。

2015年,80歲的狄迪恩被法國時裝品牌Celine選為模特兒,狄迪恩的前東家Vogue對此大作報導。

近年狄迪恩很少離開她在紐約上東城的公寓,身體健康轉弱的她,身高約155公分、體重降到34公斤。然而,給人纖弱印象的她,卻用文字創造出美國現代文學深遠影響的巨擘形象。