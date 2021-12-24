令人振奮的事態發展進一步緩解了投資人對Omicron變種病毒可能衝擊經濟的擔憂，周四美股主要指數連續大漲第三天，標普500指數並創下歷史收盤新高。

由於勞動力市場持續緊俏，上周美國初次請領失業金人數仍然低於疫前水準，且消費者支出勁揚，顯示今年美國經濟可望強勁收尾。

疫苗製造商阿斯特捷利康（AstraZeneca）和諾瓦瓦克斯（Novavax）宣布其新冠疫苗能有效預防Omicron變種病毒感染。英國發布最新數據指出，與Delta變種病毒相比，Omicron病毒的染疫住院風險降低，但公衛專家警告現在下定論仍為時過早，這場對抗新冠疫情的戰爭遠未結束。

周四收盤，道瓊工業指數漲196.67點或0.55%，為35950.56點。標普500指數漲29.23點或0.62%，為4725.79點，創下歷史收盤新高，盤中僅差不到0.4%就改寫盤中高點。那斯達克指數漲131.48點或0.85%，為15653.37點。

12月24日周五為聖誕節補假日，因此周四為美股在本周的最後一個交易日，市場表現強勁，進一步拉抬了聖誕節前的歡慶氣氛。

儘管在假期前交易量清淡，但標普500指數11大類股普遍上漲，以非必需消費品股漲1.24%、工業股漲1.16%，表現最佳。

本月大多跑贏大盤的防禦型股票今天的表現普遍落後，地產股和公用事業股收黑，分別跌0.36%和0.03%。

在2021年最後這一個月，Omicron變種病毒的出現加劇了市場波動，但今年以來的整體表現仍然強勁。

John Hancock Investment Management共同首席投資策略師Matthew Miskin表示，隨著今年逐漸接近尾聲，市場上有許多負面情緒，但投資人可能會繼續看到相當強勁的經濟增長，以及有關新冠病毒療法非常正面的發展，這給股市帶來一些買氣，並鼓勵投資人在封關前考慮股票的資金配置。

標普500指數在連漲3天之前連跌了3天。Dakota Wealth Management資深投資組合經理Robert Pavlik表示，今天人們看著市場在周二和周三的強勢表現，突然間所有人又變得樂觀起來。

本周標普500指數收漲2.3%，道瓊指數漲約1.7%，那斯達克指數大漲3.2%。

標普500指數今年以來上漲約26%，惟隨著聯準會預計於2022年開始升息，明年的股市環境可能有所變化。

個股方面，默克藥廠（Merck & Co）下跌0.6%，輝瑞跌1.4%，儘管美國食品藥物管理局（FDA）批准了默克（在美國和加拿大以外稱為默沙東）針對高風險成年患者所研發的抗新冠病毒口服藥。前一日，輝瑞另一款數據顯示效果更好的新冠口服療法「Paxlovid」亦獲得FDA的緊急使用授權。

儘管宣布其兩劑型新冠疫苖對Omicron變種病毒產生強大的免疫反應，但諾瓦瓦克斯股價收跌3.30%，為177.25美元。

特斯拉連續第二天大漲，終場收漲5.8%。其執行長馬斯克周二表示他已經賣夠了股票，達成當初設定之出售10%特斯拉持股以支付巨額稅金的目標。周三馬斯克又表示，自11月初以來他已賣出價值超過150億美元的特斯拉持股，「差不多已經完成」目標。

Nikola飆漲18%，收在11.09美元。該公司在推特上宣布已完成第一批交車，後續將交付更多電動車。

Crocs大跌11.63%，收在123.53美元。該休閒鞋製造商宣布將以25億美元現金和股票收購未上市的同業Heydude，這項交易預計於明年第一季完成。