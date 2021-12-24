3年前擔任陸軍處理新聞媒體之公共事務組的李姓中校，涉假冒警察威逼性侵按摩女被起訴，李男不滿陸軍司令部將他記3大過因而被撤職提告；台北高等行政法院認定他假冒警察部分記一大過並無違誤，但涉性侵因刑事無罪，二大過及因而撤職部分處分撤銷。可上訴。

李男在2018年3月1日至8日間，持變造之警察服務證，假冒警察身分，查驗他人身分，並被訴在8日對為一名按摩女強制性交，檢方起訴後，他的服務單位召開懲罰評議會，分別將他記大過1次，及大過2次，因1年內累計滿3大過，李男遭核定撤職並停止任用3年及停役。

李男主張，他涉犯性侵部分，新北地方法院判他無罪確定，足認他並無性侵害犯行，懲罰他2大過及撤職令，顯然已違反法令，應予撤銷；至於他假冒警察身分判刑4月，他已繳納罰金執行完畢，得到適當之處罰，將他記大過1次，顯違反比例原則也應撤銷。

北高行政法院認為，李男假冒警察部分受記大過1次之懲罰，目的為嚴明軍紀，責罰核屬相當，其裁量難謂有違反比例原則，維持記大過1次處分。

至於李男被控性侵部分，合議庭認為李男因獲判無罪，陸軍司令部不得逕依起訴書內容、出入場所不當、已登上媒體版面、嚴重影響軍方軍譽及紀律等情予以處罰，合計3大過之懲罰為撤職處分也失附麗，難謂適法，應予撤銷。