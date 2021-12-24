烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心昨落成啟用，提供羅厝和鄰近湖下社區60餘位長者共餐，閒話家常的好地方。（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心昨落成啟用，提供羅厝和鄰近湖下社區60餘位長者共餐，閒話家常的好地方。（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心昨落成啟用，提供羅厝和鄰近湖下社區60餘位長者共餐，閒話家常的好地方，也讓這座小金門濱海聚落增添溫馨的人情味。

羅厝社區老人共餐中心是在2019年4月25日開工，2020年2月14日完工，建築面積為23.23平方公尺，為地上一層鋼筋混凝土建築，總工程經費計新台幣729萬元，其中金門縣港務處補助新台幣369萬元、縣議員洪鴻斌配合款補助160萬元、鄉公所款項挹注200萬元。

鄉長洪若珊和跨海主持啟用儀式的副縣長李增財表示，這座共餐中心為公部門、議員與社區協力促成，羅厝社區歷任理事長、會務幹部的奔走也功不可沒，提供社區長者共餐和閒話家常外，也讓老人家多多出外走動，身心更加健康。

羅厝社區屬烈嶼鄉林湖村，濱臨金烈水道，有漁港，百姓以捕魚、行船為主，共餐中心除服務羅厝社區長者外，也提供鄰近社區湖下社區長者共餐服務，目前服務長者約為60餘人。