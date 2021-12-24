四大公投18日落幕，全數未通過公投門檻，且每案不同意票數多於同意票，對此，前扁辦主任陳淞山表示，這場公投民進黨並未催出中間選民出來投票，意味著中間選民位移到政治觀望的政治態勢。針對陳淞山說法，資深媒體人韋安三點分析，認為民進黨「抗中保台」牌已無法激起中間選民熱情。

陳淞山20日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨的確僥倖贏得公投結果，投票率僅有41％，只是原有政黨基本盤政治實力發揮。陳指出，這場公投大戰沒有催出中間選民出來投票，意味著2020年贏得總統與立委選舉的中間選民，即使沒有完全流失，也位移到政治觀望的政治態勢。

陳強調，在絕大多數「中間選民」冷眼旁觀之下，民進黨又將如何面對明年地方選舉可能繼續慘敗的情勢發展？或將牽動著蔡政府下一步的施政走向與內閣改組、政治接班的可能布局。

針對陳淞山的說法，韋安今（24日）在臉書發文表示，從12月18日公投結果來看：首先是2022、2024選舉，民進黨「抗中保台」牌，將鈍化，無法激起中間選民的熱情；其次，中間選民對藍綠的激進對抗政治，都保持冷漠和距離；最後則是，理性、中道，可以滿足選民現實利益的主張，才能取得多數人的支持。