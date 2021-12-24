大陸男星霍尊今年8月被舊愛陳露爆出用情不專，私下砲友多還吃壯陽藥的醜聞，讓霍尊一夕之間遭整個大陸演藝圈封殺，還被迫退出《披荊斬棘的哥哥》，但霍尊隨即反咬舊愛設局勒索。昨(23日)陸媒驚爆陳露因涉嫌敲詐勒索罪遭逮，求證霍尊，對方稱自己正在家中照顧生病母親，相信司法會還他一個公道。

近年來男明星被舊愛爆料私事，形象全毀變成渣男的消息層出不窮，去年有「小豬」羅志祥遭周揚青毀滅性分手，近日則有王力宏被前妻李靚蕾抖出家醜，今年中也有一樁醜聞轟動一時，31歲大陸男星霍尊近年以歌手身分走紅，參加過《中國好歌曲》、《我不是明星》，今年8月曾和他交往9年的素人陳露發長文，指被對方始亂終棄，更曬出霍尊平時和一票兄弟截圖，透露霍尊私下自大又愛約砲。

媒體報導陳露涉嫌勒索被捕。（圖／翻攝自紅星新聞微博）

陳露說，去年9月兩人漸行漸遠，後來才知兩人分手不到一個月，她幫他找的住所已經住進新女主人，「而那些霍先生的約X對象，也都認為自己是他的女朋友」，霍尊更曾在兄弟群組透露自曝精彩性經驗「一晚三槍」、「我兩天一炮，時不時還自己擼管」，導致他身體透支，幸好「海狗丸也快到了」，並炫耀他是如何在有女友的情況下，與一位女樂手在私人電影院激戰，而霍尊因此遭演藝圈封殺，被《披荊斬棘的哥哥》除名，已錄影的片段還用後製讓他的身影「被消失」。

而霍尊反控自己事後如女方所願匯了58萬人民幣（約新台幣254萬元），陳露回應霍尊本來答應會給900萬人民幣（約3900萬台幣）的補償，兩人也簽訂協議，但霍尊並未守約，最終只拿了58萬。據《澎湃新聞》報導，從上海市公安局徐匯分局獲悉，歌手霍尊的前女友陳露因涉嫌敲詐勒索，已於12月22日被採取取保候審的刑事強制措施，陳露已經申請取保候審，是否獲批准還在求證中，而霍尊也認了提告陳露，表示自己最近都在家中盡孝道照顧母親，希望法律有一天能還他清白，而陳露好友王萌昨中午發文兩字：「呵呵」，似乎也是對此事作出回應。