新北市新莊區今年8月12日發生死亡女嬰遭丟棄垃圾車案，警方循線逮捕43歲生母陳姓女子；陳女稱她當日起床腹痛上廁所，產下女嬰後，見其一動也不動，因過於緊張害怕，才將女嬰打包丟進垃圾車內。新北地檢署今日偵結，認為陳女無前科、素行良好，犯後坦承罪行，頗有悔意，因此給予緩起訴處分。

檢警調查，該女嬰為陳女與丈夫親生，陳女因腹痛在住家如廁時，自行扯斷臍帶分娩產下女嬰，但女嬰出生後沒有活動跡象、也不哭鬧，陳女便用手輕推，發現女嬰沒有反應或生命跡象，一時心慌，在未告知丈夫的狀況，將女嬰和臍帶、胎盤等打包，丟進附近的垃圾車內。

清潔人員啟動垃圾車壓縮機後，垃圾袋剛好滾出，女嬰屍體也因此被發現，而陳女也遭逮捕訊問，她在偵訊時皆坦承犯行。檢方認為，女嬰屍體經法醫解剖後，確認為死胎，因此難認陳女有涉犯殺人、生母殺嬰或遺棄致死等罪嫌，不過女嬰已有明顯人類五官和肢體型態，陳女仍有涉犯遺棄屍體罪嫌。

不過，考量陳女無前科、犯後坦承罪行，因一時緊張才犯下本案，相信經此教訓後會有所警惕，因此給予陳女自新機會，給予1年緩起訴處分；緩起訴期間，陳女也須繳納國庫15萬元。