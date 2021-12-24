太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)是休賽期最大咖自由球員，不過大聯盟封館前他並未與任何球隊完成簽約，而《ESPN》認為柯瑞亞最適合的下家是豪門洋基，除了他渴望拿下超級大約外，洋基也正好需要一名強力游擊手來補強陣容，記者杜立托(Bradford Doolittle)認為雙方根本是「天作之合」。

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此前大聯盟官網列出自由球員排行榜，柯瑞亞輾壓眾星高居龍頭，不過想要大約的他至今還未同意任何球隊報價，賽季結束後老東家太空人開出5年1.6億美元(約台幣44.55億)要簽回他，但遭到拒絕，前陣子更傳出老虎封館前曾端出10年2.75億美元超級大約搶人，但柯瑞亞還要更多，談判告吹。

另外小熊也傳出對柯瑞亞有意，大量出清主力的他們或許有錢搶人，另外剛簽下的強投史卓曼(Marcus Stroman)更在推特上喊話希望柯瑞亞能前來助陣，不過目前還未有進一步消息，而此前媒體爆料柯瑞亞想要比大都會林鐸(Francisco Lindor)與球隊簽的10年3.41億美元(約台幣97.3億)還高的約。

這價格或許只有洋基能大方給出，不過雖然媒體認為雙方相當契合，但洋基與太空人近年來可說是仇敵關係，加上柯瑞亞也曾參與太空人的作弊醜聞中，另外今年柯瑞亞還對外放話說洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)沒資格拿5次金手套，這恐怕讓洋基球迷對他的好感度大大降低。