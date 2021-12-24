買房不只看地段，房子格局也相當重要，有網友看上一個大樓建案，和建商要來房子格局圖才發現，他和對面住戶僅相隔7米，打開窗就能看到對面鄰居，讓他有點猶豫，發文詢問這對未來居住有沒有影響，引起網友熱議。

一名網友在PTT房屋板發文表示，最近他看上一個大樓建案，整體來說都相當滿意，但和建商要來房子格局圖參考後，才發現他和對面的住戶僅相隔7米，「開窗就是面對同建案的大樓鄰居」。

他擔心，這樣的格局入住後會相當不便，雖然兩棟相隔7米，拉上窗簾也不至於一舉一動都被看光，但就隱私方面還是令人擔憂，讓他相當猶豫，發文詢問這對未來居住會不會造成影響。

不少網友看完房子格局也搖頭，「採光差又沒隱私」、「一定會啊，在家完全不能開窗簾誰要啊」、「這實際應該超近，根本無法開窗」、「會有影響，我家有一間就是這樣，我幼稚園的兒子還會一直看對面鄰居，迫使別人馬上拉窗簾，害我現在很後悔」。

也有網友提出解決辦法，「那個地方如果一開始規劃成廚房或後陽台就沒毛病」、「那間當更衣室或儲藏室就還好」、「貼透明霧面玻璃貼，至少還有採光」、「貼隔熱紙啊」。