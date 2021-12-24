竹南分局3名員警歷時1小時終於抓到迷途的小豬，先以籃網罩住，帶動防所人員到場處理。（竹南分局提供）

竹南分局3名員警把小豬趕到道路旁分隔島的植栽區，避免小豬被呼嘯而過的車輛撞擊釀禍。（竹南分局提供）

誰家的黑色小豬？國道3號香山交流道路口於19日上午出現一隻黑色小豬，竹南警分局獲報後，立刻派出3員捕豬，歷經1小時才順利攔捕到豬隻，並交由縣府動物防疫所帶回，不料豬隻疑似受有內傷，被捕後拒絕進食，隔日即死亡且火化。

竹南警察分局於 19日15時許接獲民眾報案稱，竹南鎮公義路與國3香山交流道路口附近有小豬出沒，十分危險，大同派出所警員郭家羽與竹南派出所警員陳彥儒、楊翊姍趕緊到場處理。

經查看這是一隻黑色小豬，會在該處出現，研判可能是從載運車輛上掉下來，因深怕小豬亂竄釀成交通事故，影響用路人安全，員警試圖圍捕小豬，起先將小豬困進道路分隔島中植栽內，再上前徒手逮豬，未料小豬身手矯健、迅速遁逃，最後跑到交流道旁下坡草叢處，3名員警散開於四周警戒，以等候縣政府動物防疫所派員到場「圍捕」。

動物防疫所人員到場後，持捕狗網要捕捉小豬，這隻聰明的小豬竟多次突破重圍脫逃，與員警展開追逐戰，幸好員警平時落實訓練，與小豬纏鬥1個小時多後，陳員伺機靠近小豬，拿起捕獸器，以迅雷不及掩耳的速度，套住小豬身體，成功將其壓制逮捕，最後交由動物防疫所人員帶回。

不過，動物防疫所表示，小豬疑似有內傷，被帶回動防所後都不願意進食，隔天就猝逝，也已將屍身火化。

警方指出，所幸在車流較低時就抓到小豬，倘若倘若小豬是被載運過程中掉落，依道路交通管理處罰條例，可處新臺幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰。此外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，亦可處新臺幣300以上600元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。