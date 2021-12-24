公勝保險經紀人公司善盡企業社會責任，2021年啟動「零錢隨手捐．天天讓愛撲滿」活動，集結旗下業務員、保戶的愛心，不畏疫情干擾，半年多共募得357萬元，全數捐給弘道老人福利基金會、台北市失親兒福利基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會四家公益團體，並在日前完成捐贈儀式，可謂是寒冬中的一股暖流。

公勝保經董事長蔡文俊表示，2020年起新冠疫情影響民生景氣，社福團體的善款募捐更是血上加霜，長期資助各大慈善團體的公勝保經，於是號召旗下業務員與保戶，一起發心，把每天的零錢捐入愛心撲滿，幫助銀髮、兒少及身心障礙三大弱勢族群夥伴，把愛心送給四大基金會。

盤點這一波公勝愛心撲滿專案的成績，四家基金會收到的捐款近257萬元，公勝保經愛心再加碼100萬元，總募集金額近357萬元。公勝保經致力於成為值得信賴的保經公司，透過提供一流的培訓資源，打造領先的數位平台，建構永續的發展基石，12月16、17日為期兩日的事業部策略會議，受贈的四家基金會特別前來致贈感謝狀，感謝公勝保經與夥伴攜手協助公益服務推展、用愛心填滿每一個撲滿，並與公勝夥伴們分享心得及獻上祝福。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經以公益型企業為使命，今年推出全新公益理念Action for future行動開創未來，堅持力行對未來有益的行動。幫助弱勢與永續發展是目前聯合國永續發展目標（SDGs）之一，董事長蔡文俊與創辦人李雯蕙更化身為愛心大使，鼓勵全體夥伴能夠Action for love幫助更多邊緣弱勢族群，將口號化為行動力，實踐企業理念，啟動善的循環，讓愛永續。