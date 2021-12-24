元宇宙題材夯，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）卻多次提出質疑，本周先是批評元宇宙與其技術第三代網際網路（Web3.0）目前還看不到未來，只是流行行銷詞，周三受訪時又表示，「誰會整天把螢幕綁在臉上，這東西一直綁在頭上，會讓你很不舒服，會暈。」

《BusinessInsider》報導，馬斯克受訪時表示，小時候大人都告訴我們不要離電視太近，對眼睛不好，但現在我們卻把螢幕戴在眼睛前面，這令人相當不解，「誰會把螢幕整天綁在臉上，這讓人難受，即使設備設計得很輕，我還是不覺得有人願意整天隨身帶著螢幕。」

事實上，這並不是馬斯克第一次批評元宇宙及Web3.0概念，周一才在推特上表示，「目前看來，Web 3.0更像是一個行銷流行詞，而不是現實，我只知道10年、20年或30年後的未來會是什麼樣子，2051年是一個瘋狂的未來主義。」

網際網路的時代更迭快速，最初的Web 1.0單向提供用戶資訊，第二代則由Facebook、亞馬遜、Google及Twitter等科技巨頭壟斷的社交網路為Web 2.0。

現在則有Web 3.0構想，主要用來形容去中心化、區塊鏈的網路型態，未來用戶可以不再依賴Facebook、Twitter等握有數據或審查權的中心化巨頭，得以揮別廣告、科技巨頭的Web 2.0商業模式，包括虛擬貨幣、NFT（非同質化代幣）及DeFi（去中心化金融）等都在應用範疇。

不過此構想（技術）缺乏中央控管，導致詐騙、網路犯罪及洗錢的狀況層出不窮，且在每個用戶都為獨立個體戶的狀況下，監管上更為複雜，引發投機成分過高的質疑，但也有擁護者認為，Web 3.0技術的目標就是去中心化，不必受到監管。