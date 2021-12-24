1名網友23日晚間在「爆料公社」披露影片，影片中可明顯看見1枚不明飛行物劃過台南西港後營夜空，飛行物尾端還拖著長長的尾焰，在夜晚中格外明顯。對此，海軍官校前教官呂禮詩24日在臉書上直指，這是23日晚間自海南島文昌航天發射場射出的大陸CZ-7A運載火箭。

呂禮詩在臉書中寫道，23日晚間18時12分，大陸CZ-7A運載火箭搭載12號01、02衛星，於海南島文昌航天發射場升空。這段過程被廣州的大陸民航機師拍下，並經大陸航天報確認並轉發微博。

在台灣，也有網友在台南西港後營，拍攝到不明飛行物拖著大型尾焰升空的影片，並在爆料公社上發布。

呂禮詩分析，雖然中科院否認在台灣有任何火箭或飛彈發射的試射，不具名軍方人士私下也予以否認；但如果先看過法國共軍研究專家Henri Kenhmann繪製的CZ-7A運載火箭發射軌道，加上大陸民航機師的影片，「應該就不會這麼有勇氣否認了」。

他補充道，廣州緯度23°07'N，台南西港後營緯度23°08'N，也證實了不明飛行物就是CZ-7A運載火箭。

對於爆料公社的影片，我國空軍司令部表示，空軍飛彈部隊23日晚並沒有進行射擊訓練；國防部也聲明，關於台灣周邊海空域的相關動態，皆有嚴密掌握，目前一切正常。中科院則否認在台灣曾有任何火箭或飛彈的試射。