智原(3035)11月淨利年增1047%，今年全年營收成長上看40%，且目前訂單能見度一路看到明年，在利多簇擁下，今股價早盤持續上揚逾1%，近5個交易日波段漲幅逾15%。

隨著量產業務成長，智原11月營收達8.85億元、月增加7.22%、年增加82.8%，創下單月營收歷史新高紀錄，單月歸屬母公司淨利1.51億元，年增1047%，每股獲利為0.61元。

智原今年已經三度上修今年的營收目標，今年營收將挑戰年增40%的高水準，且動能一路延續到明年，目前智原到明年上半年的訂單皆已到手，故營收將可望逐季走揚至明年第二季。

智原合計10月、11月營收為17.1億元，智原先前就看好第四季客戶NRE(委託設計)業績可望成長15%，量產業務營收將季增約7%至9%，法人看好，智原第四季營收將可季增10~15%，今年總營收將成長逾40%。

另外，聯電(2303)傳出明年3月將再度調整代工價格，相當於明年第一季漲價兩次，漲價帶動智原量產權利金同步上升，且隨著聯電未來2~3年28奈米製程持續成長，也將有利於智原毛利率表現。

智原在基本面強悍，加上聯電漲價效應下，市場對其前景一片叫好，近期股價也持續飆漲，近五個交易日已經從217.5元上漲至昨(23)日高點251.5元，波段漲幅達15.6%。