實在很難理解湖人中鋒「魔獸」霍華如此猖狂的心態從何而來！才剛解除聯盟健康與安全協議的霍華，24日公開放話強調湖人還沒充分展現球隊潛力，「我們很好！現在時間還早，我們會在季後賽開始之前做好準備，那就是我們開始統治比賽的時候。」

畢竟本季湖人狀況連連，不僅傷兵累累，詹姆斯與安東尼戴維斯先後進入傷兵名單，戴維斯還因膝傷至少缺席4周，還受新冠疫情影響，多人觸發聯盟健康協議停賽，目前也才拿下16勝16敗、西區第6的不上不下成績，前景確實相當堪憂。

但霍華偏偏不這麼想，「湖人球迷無須擔心，當需要統治比賽的時候，湖人就在那裡，跟去年相比，這是一支完全不同的球隊，我們所有人都在努力學習如何一起打球，想要推動球賽正常發展，重要的是並非你如何開始，而是你如何結束。」

甚至霍華認為新冠疫情對他毫無影響，「任何事情都有可能發生，現在一切都跟健康與安全有關，假如你的免疫系統正常，那麼你就無須擔心，所以我一點也在乎。」反正現在就是隨便霍華怎麼嗆聲都好，等到明年季後賽期間，霍華的話也可得到驗證。