中國外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅23日與獨立200周年的祕魯外長毛爾圖亞通電話，指出兩國元首前不久就建交50周年互致賀電，充分彰顯雙方對中祕關係的高度重視和深化友好合作的良好意願。中方願同祕方一道，落實好兩國元首重要共識，推動中祕全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。中方並支持祕方擔任2024年APEC東道主。毛爾圖亞強調，祕魯在同中國建交之初就明確表示，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，祕方將繼續堅定奉行一個中國政策。

王毅說，祝賀祕魯迎來獨立200周年。中祕都是開發中國家和新興經濟體代表，有著廣泛共同利益和共同追求，都希望加快國家發展和民族振興，兩國合作是相互幫助、相互支持的南南合作，有著巨大潛力和光明前景。我們要高舉多邊主義旗幟，維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛開發中國家、特別是新興經濟體的共同利益。中方將繼續支持祕方維護主權獨立、民族尊嚴和正當權益，相信祕方在涉及中方核心利益和重大關切問題上也會繼續支持中方立場，鞏固雙方互信，夯實兩國關係的政治基礎。

王毅表示，中祕兩國團結抗擊疫情，續寫了友誼新篇章。中方是最早向祕方提供疫苗的國家，我們將繼續支持祕方徹底戰勝疫情。中國已連續七年成為祕魯最大交易夥伴和主要投資來源國，雙方要抓緊完成自貿協定升級談判，穩步推進重點務實合作項目。中方願鼓勵更多有實力、有信譽的中國企業赴祕投資興業，希望祕方提供良好穩定的投資環境，中方也願進口更多祕特色優質產品。

王毅說，習近平主席提出全球發展倡議，旨在形成全球合力，幫助開發中國家盡快復甦經濟，推動如期實現聯合國2030年可持續發展議程。祕魯是多邊主義的積極宣導者，也是開發中國家權益的重要維護者，歡迎祕方支持並參與這一倡議。中方支持祕方擔任2024年APEC東道主，願同祕方共同推動APEC合作取得新進展。

毛爾圖亞表示，今年，祕中隆重慶祝建交50周年，兩國關係達到新水準。祕方願深化兩國各領域合作，加快推進自貿協定升級談判，推動祕中全面戰略夥伴關係實現更好發展。衷心感謝中方為祕方抗疫提供的大力支持和經驗分享，願在後疫情時代同中方加強健康衛生和復工復產合作。祕中務實合作為祕魯帶來實實在在的好處，歡迎更多中國企業赴祕投資。祕魯在同中國建交之初就明確，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，祕方將繼續堅定奉行一個中國政策。祕中都是新興經濟體代表，在國際和地區事務中有著相似立場，發揮著重要作用。感謝中方支持祕方擔任APEC東道主，祕方始終堅定支持多邊主義，高度重視並將認真研究中方提出的全球發展倡議。