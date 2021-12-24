前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴，及買股票賺進逾2千萬，前年請辭，案經監察院彈劾後，懲戒法院職務法庭由3名職業法官及2名參審員共同組成合議庭審理後，判罰月俸1年、354萬多元。可上訴。這也是懲戒法院成立後懲處最高層級的司法官案件。

石木欽的懲戒案，上屆監委未通過彈劾，但去年監察院次召開彈劾審查會，以12比0票通過彈劾、移送懲戒，並依懲戒法院職務法庭新制，由3名職業法官與2名參審員共同審理。

對此石木欽曾表示，上屆監委就曾提案但未通過彈劾，本屆監委不顧他提出有利證據，只憑想像羅織，輕率通過彈劾，且對法律明文規定「從舊從輕」10年的追懲時效，置之不理，本案是「為了彈劾而彈劾」，新任監委淪為政治打手，他深感遺憾。

至於本案的關鍵證人翁茂鍾到懲戒法院職務法庭作證時表示，他說與石是40多年的好友，經常聚會話家常，27本筆記本的內容都是他或祕書記載，但有些時間地點記載的人名，不一定會出席，且有時是互不認識或不是吃飯聚餐。