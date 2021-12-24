近幾年有不少超強台劇上映，像是《我們與惡的距離》和近期開播的《華燈初上》都引起話題，一名女網友好奇，在台劇的歷史中，大家心目中的Top3是誰？引起網友熱議，其中最多人點名的竟然是12年前播出的《痞子英雄》，不少網友大呼，這部真的很強，劇情峰迴路轉，無人能比。

一名女網友日前在PTT上發文表示，眾多台劇之中，她最喜歡的就是「痞子英雄」、「小資女孩」和「犀利人妻」，不知道大家心目中排行前三名的台劇是誰？

問題引發網友熱烈討論，「麻辣鮮師很經典」、「小資女真的好看，少數我追的下去的」、「惡作劇之吻、放羊的星星和流星花園」、「最近開播的華燈初上」、「俗女第一季最強」、「敗犬女王」、「痞子英雄、麻醉風暴」、「惡作劇之吻、我可能不會愛你」、「痞子英雄」、「怎麼沒人推紫禁之顛」、「我們與惡的距離」。

綜合大家的留言以後發現，在12年前播出的《痞子英雄》呼聲最高，不少網友大推這部片。「痞子英雄，沒別的了」、「痞子超強」、「 痞子英雄真的屌」、「痞子劇情峰迴路轉，很強」、「痞子英雄第一，其他不重要」。

而《痞子英雄》是2009年播出的台劇，由周渝民、趙又廷、陳意涵和張鈞甯主演，劇情影射台灣最大的軍火案、1989年起的《拉法葉軍購案》醜聞。這部台劇劇情緊湊又高潮迭起，而且有許多大動作場面，當時吸粉無數，紅極一時。