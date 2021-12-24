39歲寫真女星熊田曜子有著G級上圍被封為「最強美乳人妻」，她在5月時驚爆老公家暴，決定離婚，沒想到又被爆出男方否認自己使用暴力，還反控熊田曜子婚內出軌，更發現她包包中的成人玩具沾有精液，雙方對簿公堂，如今判決出爐，熊田曜子的經紀人也回應了。

熊田曜子驚傳家暴後，她的老公隨即遭逮捕，她也宣布離婚，未料熊田曜子老公卻反控她外遇，懷疑她出軌對象是電視台工作人員，還在她包包中找出女性自慰玩具，並委託朋友幫忙驗DNA，發現上面的男性精液並不是他的，因此偷偷開始蒐證，發現精液與小王的DNA相符。

另一方面，夫妻倆於第二次開庭，熊田曜子公開錄音檔，可以聽到她向丈夫求饒：「不要打我了」，丈夫卻氣得大罵：「就是你們，就是妳，我要殺了妳，真的！為什麼工作這麼輕浮，開什麼玩笑」，接著便出現踹門的巨大聲響，還可以聽到她不斷哭喊「好痛」，證實自己確實遭到家暴。

法院判決出爐，檢方因施暴對男方求處20萬日圓罰鍰(約4.9萬元台幣)，對此，熊田曜子的經紀人也表示，男方爆料的成人玩具、和男性工作人員外遇等等都不是事實，所稱的小王DNA鑑定書也是捏造的，等蒐集證據完成後會再進一步提告。