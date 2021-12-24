民進黨立法院黨團於本周二，將明年度中央政府總預算案逕付二讀，引爆衝突。昨經朝野協商，民進黨團總召柯建銘允諾，只要國民黨團同意在本月底前審完各部會預算，就同意讓步，獲得國民黨、民眾黨及時代力量支持。今天上午，民進黨團已依協商結論於院會提出復議，明年度總算案確定重回委員會，憲政爭論也劃下句點。

民進黨立院黨團於12月21日，以「預算審不完」為由，將111年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，跳過委員會實質審查，創下立院首例。對此，立院法制局強調，總預算案逕付二讀符合《立法院職權行使法》，仍引來在野砲轟這是阻擋立委行使職權的鴨霸行為，走向獨裁、漠視民意。

面對總預算案引爆的對峙，四大黨在立法院長游錫堃邀集下，於昨日進行協商。會中，國民黨、民眾黨、連時代力量一面倒地砲轟民進黨，直指執政黨閹割立委預算審查權，「公投過關就囂張到連總預算都拒絕審查」，絕非執政黨該有的作為。

但柯建銘有備而來，當場掀開底牌說，逕付二讀是民進黨提出，當然也可以提復議，讓預算案回到委員會；前提是，只要大家同意能在12月底前審完，接著召開臨時會，排除1個月協商冷凍期，趕在1月底前三讀，民進黨就願意這麼做，還強調「鑰匙在我手上，也在大家手上」。

依照目前立院生態，民進黨確實有實力硬幹到底，但結果恐是兩敗俱傷。面對轉折，民眾黨立委張其祿當場表態「歡迎民進黨提復議」，國民黨團總召費鴻泰也允諾，國民黨會很有誠意在下周排審預算，因而敲定這項協商結論。

今天上午，立法院院會開始後，游錫堃在進行報告事項的一讀會前，就先請議事人員宣讀黨團協商結論。隨後，就由柯建銘針對總預算案逕付二讀提出復議，游錫堃隨後宣布此件復議案，依照協商結論予以通過，確定交回各委員會繼續審查。

接下來，立院各委員會預計於本月30日前完成；至遲於明年1月28日前完成三讀，並不再提復議。