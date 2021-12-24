大陸央視新聞報導，首屆「千兆城市」高峰論壇24日在山東青島舉行，大陸工業和資訊化部總工程師韓夏致詞時表示，截至今年11月，中國5G基站逾139.6萬個 ，5G手機終端連接數達4.97億戶。

韓夏說，當前，以新一代資訊通信技術為主要驅動的新一輪科技革命和產業變革深入發展，正在深刻影響全球技術產業體系、世界經濟發展方式和國際競爭格局。

以5G和千兆光網為代表的「雙千兆」網路，具有超大頻寬、超低時延、先進可靠等特徵，是新型基礎設施的重要組成和承載底座，在推動科技創新、拉動有效投資、促進資訊消費、賦能千行百業轉型發展等方面發揮著重要的作用，是打造未來競爭新優勢、把握發展主動權的戰略選擇，對於統籌疫情防控和經濟社會發展，培育新動能、激發新活力意義重大。

韓夏表示，大陸國家「十四五」規畫綱要提出要「加快5G網路規模化部署」「推廣升級千兆光纖網路」；今年的《政府工作報告》部署「加大5G網路和千兆光網建設力度，豐富應用場景」；工業和資訊化部在今年3月出臺《「雙千兆」網路協同發展行動計畫（2021—2023年）》，部署實施「百城千兆」建設工程，並發布了「千兆城市」評價標準，旨在發揮城市的資源彙聚作用，以點帶面、融合創新，促進「雙千兆」更好賦能經濟社會高品質發展。

報導稱，在各方共同努力下，中國建成了一批各具特色的「雙千兆」協同發展典型城市，「雙千兆」網路和使用者規模全球領先。在5G建設方面，截至今年11月，5G基站超過139.6萬個，5G網路持續向縣城鄉鎮深化覆蓋；5G手機終端連接數達4.97億戶，占行動電話用戶總數的30.3％。在千兆光網方面，支持千兆接入的10G-PON（萬兆無源光網路）埠規模超過600萬個，具備覆蓋超過2.4億戶家庭的能力，千兆使用者規模提升至2525萬戶，比2020年底淨增1885萬戶。