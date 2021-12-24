民進黨積極推動新竹縣市合併，立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，預計今天立法院會一讀交付委員會審查，總統蔡英文也強力背書，引發各界質疑。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，全台強烈相對剝奪感的怒火將從今天開始燃燒。

游盈隆今（24日）在臉書發文表示，今天民進黨挾立院絕對多數之優勢，並獲總統兼黨主席蔡英文強力背書，地制法修法草案付委應可輕騎過關，不是問題。問題是付委後，執政黨要怎麼說服在野黨和社會大眾，拿出什麼宏觀的台灣發展願景？端出什麼新的立法與政策？

2022選舉已在眼前，游盈隆指出，單獨升格大新竹市，必將遭受群起質疑，不管執政黨局有多少動人的說詞；如果除大新竹市以外，再增加彰化縣為第8都，或再加上明顯不可行的「雲嘉嘉合併方案」成為第9都，那屏東、南投、苗栗、基隆、宜蘭、花蓮、台東、澎湖將何以自處？可以想見，強烈相對剝奪感的怒火將由下而上，蔓延全島。

游盈隆點出問題所在，直言大新竹市升格倡議牽動了台灣6都16縣市長期不合理的行政區劃，大新竹市升格固然可以促進地方發展，但無可避免將進一步惡化全國資源與價值的重分配，「富都愈富，窮縣愈窮」的悲慘處境，這難道是藍綠完全執政的歷史惡果嗎？難道這是台灣不可避免的唯一發展方向嗎？「我不以為然，我舉雙手不贊成」。

游盈隆強調，第7都倡議引發的問題，不僅僅是一般政治人物口中的國土規劃或行政區劃的問題，更重要地，它牽涉到國家基本體制的選擇，牽涉到對全體國民的感情、認同、自由、平等與相關福祉的重大問題。