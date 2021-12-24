人民幣兌美元中間價24日報6.3692，較23日6.3651，跌41個基點，跌幅為0.06％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護年末流動性平穩，24日在公開市場展開人民幣（下同）200億元逆回購操作，7天期和14天期各半，利率分別持穩在2.2％和2.35％。

這是20日時隔近3個月重啟14天後，央行連續第5日進行7天和14天各百億元的組合操作。據此計算，單日仍淨投放100億元，全周則淨投放500億元。

本周公開市場逆回購到期規模共計500億元，平均分布在各交易日。