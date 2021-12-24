移民署新北市專勤隊偕同泰國貿易經濟辦事處、新北市政府勞工局及警察局關心移工生活。（新北市專勤隊提供）

泰辦與與會單位向移工宣導。（新北市專勤隊提供）

移民署新北市專勤隊偕同泰國貿易經濟辦事處、新北市政府勞工局及警察局於12月20日走訪新北市中和區的工程工地，關懷現場逾30名泰國移工在台生活情形及傾聽需求，宣導法令規範及自身權益保障。

移民署統計，截至今年11月底，全台移工人數為67萬5672人，在新北市轄內的共8萬8826人，其中泰國籍移工有6709人，為轄內第4大之移工族群。因應疫情趨緩，泰國貿易經濟辦事處於近日重啟關懷泰國籍移工宣導活動，勞工處處長彭仙蕊提醒移工注意個人身體健康及薪資、勞保與退休金等權益，並叮嚀移工小心誤觸法網。

新北市專勤隊現場講解人口販運態樣、宣導犯罪被害人保護及通報專線等資訊。雇主及仲介感謝各機關攜手關懷移工並提供相關協助資源，齊心營造友善移工生活及工作環境。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，專勤隊的職責不僅於查緝不法，也能關懷及協助外來人口，呼籲移工朋友勿失聯，才可享有健保及勞保等權益，如遭遇不法對待都歡迎撥打移民署人口販運通報專線02-23883095（我想爸爸，響鈴救我）。

此外移民署現推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，強調「不收費、不通報、不查處、不管制」，專案至111年1月31日結束，移工朋友如有接種新冠肺炎公費疫苗需求，可儘速洽新北市專勤隊（聯絡電話：02-82215701總機888）協助。