台中市一名黃姓婦人向員警表示，在網路通訊軟體認識一名外國友人，自稱在海外身負重傷亟需用錢，因而向婦人求救，婦人聞訊善心大爆發，立刻至銀行匯款，但因77萬金額過於龐大，引起行員注意，行員查出該匯款帳號內資金流動情形，發現只要有金額匯入，隨即被提領一空，明顯悖於事實常理，在員警勸說下，婦人才打消匯款念頭離去。

台中市一名59歲黃姓婦人，欲匯款77萬金額醫療費予外國友人，但該匯款帳號內容，為台灣不知名的帳戶，行員亦同步調查該匯款帳號內資金流動情形，赫然發現只要有金額匯入，隨即被提領一空。

台中市府警察局第四分局大墩派出所警員吳董賢、林郁志接獲轄內銀行的行員通報，有民眾欲臨櫃匯款大筆現金疑似遭詐騙，員警獲報馳赴現場，黃姓婦人欲匯款給外國友人。

黃姓婦人向員警說，在網路通訊軟體認識一位外國友人，該友人自稱於海外身負重傷亟需用錢，因而向婦人求救，婦人聞訊善心大爆發，立刻至銀行匯款，由於金額過於龐大，引起行員注意。

盡管行員三番兩次解釋阻止，婦人仍半信半疑；最終出動警察，員警耐心解釋，利用被害人的同情心來詐取錢財亦是詐騙手段，千萬不要因此上當，僅聽片面之詞就貿然匯鉅款，辛苦存的老本恐化為烏有，成功守住婦人攢了大半輩子辛苦錢。

所長曾一峯呼籲民眾，網路通訊軟體已成為詐騙集團最常利用的詐騙工具，以傳訊息「裝熟」或「博取同情」方式，亂槍打鳥玩起「猜猜我是誰」遊戲，獲被害人的信任後，開始行騙詐取錢財，提醒民眾遇有疑問可撥打110或165反詐騙專線求證，避免遭詐傷荷包又傷心。