傳統禮俗中，結婚金飾習慣由雙方互相替彼此準備，而一名準新娘在臉書分享，準婆婆表明自己珍藏的金飾僅是出借，但尷尬的是，她的父母早已買好要讓新郎戴的全新金飾，婆婆突然提議讓她不知所措。文章曝光，許多網友力勸原PO不要戴婆婆的金飾，若真的決定要戴，也需要讓父母知情。

這名準新娘在臉書專頁《靠北婆婆2.0》投稿，分享她即將舉辦訂婚儀式，但未來的婆婆突然拿著自己保存的舊金飾，提議女方訂婚時戴這些金飾就好，並要求儀式結束後返還，理由則是「反正不常戴」且日後要將金飾傳給自己的女兒。

原PO內文指出，在婆婆的年代沒有訂婚儀式，所以該些金飾是當初從婆婆那收到的全新飾品，但在婆婆提議前，娘家便早已買好要給新郎配戴的金鍊、金戒指，而現在兩方不對等的情況，她實在不知道如何處理。

文章曝光後，很多網友留言給建議，「直接不戴，雙方親友問起時就據實說了」、「如果有舉辦訂婚儀式，金飾當然要全新的，那有用借的還事後歸還的道理，這種事一定要讓爸媽知道」、「那男方的戴完你收回來說也是借的啊，說以後弟弟妹妹結婚也要用」、「就跟男方照實說，戴完就拿回來～還要跟媽媽討論，要照實說，看媽媽覺得怎樣」、「如果是我，我可能就不會結婚了」。