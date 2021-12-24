你來開毒趴我就抓！5名男女日前相約台北市南港區某汽車旅館內開毒趴，警方臨檢時，聞到房間內飄出濃厚K他命菸味，但員警猛敲門，房內毒友卻不願開門，經員警恩威並施10多分鐘才慢慢開門，還狡辯說「我們都在熟睡中沒有聽到敲門」，其中警方發現，疑似男客找來爆乳傳播妹共開毒趴，雖然現場濃厚毒味卻未發現毒品，於是將桌上香菸殘渣帶回檢驗，果然驗出毒品反應，立刻將5名男女帶回採尿送驗，並依毒品罪移送辦。

爆乳傳播妹摩鐵開毒趴，警方在桌上菸蒂中驗出大量毒品反應。

警方調查，臺北市政府警察局南港分局玉成派出所所長率員前往旅館進行臨檢，發現有一包廂飄散出疑似毒品的異味，便至該包廂門口敲門，過了許久，房內房客疑似心虛，龜縮不開門，但警方秉持掃毒務盡的決心，堅守門外，而房客最終抵不過警方掃毒的決心，乖乖開門。

警員見到房內的人開門後，詢問在場的五名房客為何遲不開門，房客則聲稱在熟睡中沒有聽到有人叫門。而開門後包廂內飄出濃厚毒品的異味，但在場皆無人承認施用毒品，警方在包廂內雖然找不到毒品，但在抽絲剝繭的推判下，依舊在五名房客吸食的香菸殘渣中驗出毒品反應，此一檢驗結果也突破了房客的心防，坦承了租用該包廂是用來開毒趴的事實。警方也依法將一干人等帶返所偵辦。

南港分局長陳金城呼籲，吸食毒品戕害身心健康，切勿因一時好奇而輕易嘗試。另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，加強檢肅查緝不法，保障人民生命財產安全。

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