盤中焦點股：
1.和泰車(2207)：股價已連跌4個交易日，晨盤多頭加速，重返5日線與600關上。
2.元太(8069)：明年新產能已被搶光，早盤樂漲逾5.5%，衝上波段新高價。
3.華航(2610)：貨運營收連6個月拚百億元，Omicron恐慌略降，股價點火漲逾2.5%。
4.中釉(1809)：第四季本業營運旺季更看旺，人氣再聚焦，晨盤漲近2.5%，離前高僅剩0.5元。
5.陞泰(8072)：轉單、轉型題材，外資亦續挺，早盤帶量衝上27.4元漲停。
6.百容(2483)：再通過投資台灣申請案，擴廠力強勁，股價飆上漲停。
7.信邦(3023)：綠能、車用激勵明年EPS，法說後外資力挺喊買，晨盤喜揚漲逾7%。
8.AES-KY(6781)：特斯拉股價續飆速，昨漲停後，早盤續漲逾2.5%，登波段高點，超車祥碩篡位高價老六。
9..光磊(2340)：改名切入第三代半導體，股價再拉第二根漲停，再創掛盤新高價。
10.新世紀(3383)：告蘋果侵權求償2.1億元，連日大漲拉漲停，晨盤再攻上5.74元漲停之短高。
11.揚智(3041)：元宇宙題材，甩外資連5日賣超，早盤高漲逾5%，重返40元關卡之1個月高價。
12.長榮航(2618)：Omicron恐懼解緩，貨運旺季、客運可期，股價走揚漲逾3%。
13.宏泰(1612)：銅箔基板事業看俏，外資昨回補千張，早盤漲逾3.5%。
14.圓展(3669)：明年鎖定遠距醫療應用，盤初一度大漲逾8%，股價重返6字頭。
15.圓剛(2417)：遠距商機，早盤拉出第2根漲停、逼近半年線。
16.國泰金(2882)：外資昨轉買超，今早買盤拉抬、漲幅1%上下。
17.百一(6152)：具低價優勢，近4日外資連續擴大買超，晨盤噴出逾萬張大量，股價頻頻漲停。
18.精星(8183)：受惠電動車銷售進入高成長期，吸引多頭目光，晨盤爆近2.5萬張大量，衝上漲停70.9元。
(編輯：李慧蘭)
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