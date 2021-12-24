環泥(1104)2021年第3季本業穩健，但受業外六和機械營運逆風影響，表現不如預期拖累，獲利減少。展望2022年，國內房地產、公共工程市場需求強勁，環泥本業仍可望持穩成長，而轉投資的六和獲利明年上半年表現還不明朗，需要等待時間回溫。

各方對2022年房市仍持續看好，受惠下游國內房地產、公共工程市場需求強勁，環泥混凝土占營收在6成以上，訂單能見度至2022年底都沒問題，由於國內水泥供給轉緊，價格走升，推動混凝土漲價，法人預期，環泥明年年混凝土營收可望年增8%左右。

此外，環泥石膏板於台灣幾乎為獨占地位，毛利表現出色，隨著房市景氣轉強，南港商辦、三井outlet等案件均有挹注，加上2022年第3季將有新廠挹注，法人預期，可望帶動石膏板業務營收年增20%，而產品組合轉佳可望支撐本業獲利動能不墜，2022年營業利益可望維持歷史高峰水準。

環泥持有29.86%的轉投資六和機械，是大陸最大輪圈廠，也是獲利主要來源，以往占獲利比重超過7成。2021年以來，輪圈主要原料鋼鐵漲價8%、鋁價漲價39%，由於轉嫁困難六和獲利水準大幅遭到壓縮，不過，公司表示最壞情況已過，報價有機會跟上原物料漲價，不過，六和機械2022年的上半年成長幅度還不明朗，還需要等待時間漸漸溫。