無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程(6691)預計明年1月3日掛牌上市，公開申購數量達24萬4032筆，中籤率僅0.6%。

配合初次上市公開承銷，洋基工程日前辦理競價拍賣5433張，合格投標數量2萬1621張，最低得標價格每股231.5元，最高得標價格288.88元，得標加權平均價格236.48元。

洋基工程自12月21日至23日辦理公開申購，承銷數量1458張，承銷價每股180元，預計12月27日抽籤。據證交所統計，總合格件數達24萬4032筆，中籤率僅0.6%，估計凍結439億元資金。

洋基工程受惠台灣各大廠擴產，前11月營收93.2億元，年增106.66%。今年營收可望刷新歷史新高，在接單依然暢旺下，明年營運挑戰續創新高。

洋基工程今年前三季合併營收77.09億元，稅後淨利6.68億元，已超越過歷年整年度成績；董事長賴有忠表示，隨著半導體大廠持續建廠，目前公司在手未認列金額達170億元，明年營收目標持續成長。

洋基工程客戶遍及半導體、印刷電路板、光電、電腦及周邊設備業，自2017年起營運跳增，過去四年均賺逾一個股本，今年前三季業績再攀高，每股淨利達11.07元。