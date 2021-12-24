德國和法國外交部周四發表聯合聲明，呼籲烏克蘭政府軍和俄羅斯支持的烏克蘭東部分裂主義者要尊重全面恢復停火協議。

聲明指出，敦促各方尊重停火協議，並繼續討論進一步的人道領域，例如開放邊境點和交換被拘留者，以及尊重2019年巴黎高峰會議結論的其它要點。

四名消息人士告知路透，俄羅斯最近部署雇傭軍隊到烏克蘭東部由烏克蘭分裂份子控制的地方，加強對烏克蘭政府軍的防禦。

俄羅斯在最近幾周已經派遣數萬名正規軍隊到靠近烏克蘭東部的地方紮營，隨後並要求西方國家提出安全保障，防止烏克蘭和其它鄰國被當作攻擊俄羅斯的基地。

烏克蘭和西方國家則提出指控，認為俄羅斯正考慮在一月進攻烏克蘭。俄羅斯否認該指控。

俄羅斯總統普丁(Putin)周四指出，俄羅斯希望避免與烏克蘭和西方國家的衝突，但是需要美國和其盟友對於俄羅斯的安全要求提出「立即的」回應。

在長達四小時的馬拉松式年度新聞記者會中，普丁不斷被問到與烏克蘭發生衝突的問題，普丁回答，「這不是我們的首選，我們不想這樣」。

普丁說，回想自冷戰以來，北約(NATO)一直在「公然欺騙」俄羅斯，並接連掀起擴張浪潮，並說莫斯科迫切需要答案，普丁說，「你必須給我們保證，而且馬上」。