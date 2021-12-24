針對竹竹併已排除苗栗一事，苗栗縣長徐耀昌24日上午強調以平常心來看待，他重申合併怎麼做，本來就要有配套，苗栗人把自己分內的事做好，才是當務之急，不要再刻意替苗栗人下指導棋。縣議長鍾東錦則表示，合併不是誰說了就算，如果有經過全縣民公投最好，合併排除苗栗，苗栗人不會有太多意見，維持現狀可以過得有光榮感、幸福感就好了。

徐耀昌表示，做事情要大格局，思維要縝密，我覺得未來要怎麼做？要有配套措施，才能把台灣21個縣市均衡發展，新竹縣市合不合併，跟苗栗真的一點關係都沒有，苗栗要的是把自己的優勢，透過行政及民意機關合作，一起共同努力打造幸福苗栗，苗栗過去7年，從一個負債非常嚴重的縣市，現在已回復常態，只要好好把地方的事情做好，這才是當務之急，合不合併的問題，縣府上面還有議會，議會如何溝通才是重點，不要再刻意地替苗栗下指導棋，把個人分內之事做好才是當務之急。

縣議長鍾東錦表示，合併議題，縣民都是很關心，也很緊張，但合併也不是誰說了就算，如果要合，也要經過苗栗縣議會，當然如果有經過全縣縣民公投，就更合理，苗栗目前的全國平均薪資是第2名，只輸新竹市，苗栗並不如外人想的貧窮落後，苗栗也有大埔科學園區和銅鑼科學園區，都有很重要的工廠進駐，苗栗有苗栗的優勢。

鍾東錦說，如果把苗栗摒除，苗栗人沒有很大的意見，但竹竹苗原本是一個生活圈，那麼快就把我們排除，苗栗夾在兩大都之間，將來西部走廊只剩下基隆、苗栗、屏東的時候，他樂觀表示，「住在富人家旁邊，應該也不會太窮」，不管藍綠執政，都不會虧待苗栗，苗栗在這幾年的努力下，科技大廠及業者都希望落腳苗栗，讓苗栗未來更發展。如果合併，苗栗南邊不是那麼樂觀，頭份竹南會受益，可是如果維持目前現狀，苗栗人的生活會覺得很有光榮感，幸福感及滿足感，這樣就好了，