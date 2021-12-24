警方到陳嫌家逮人。（翻攝照片／洪靖宜）

讓少女們超瘋狂的日本動畫《小魔女DoReMi》已經推出超過20年，但還是不少動漫迷願意花錢收集相關限量周邊商品。就有一名無業的19歲陳姓男子看準小魔女魅力，在臉書社團謊稱可以幫忙代購限量福袋，許多人加入他創的群組後，立刻下訂單匯錢，沒想到事隔一個月都拿不到商品，陳男還直接人間蒸發，目前共有47人受騙報警，詐騙金額高達25萬。

警方接獲報案，19歲的陳姓男子於11月間，匿名在6千多人的臉書動漫社團「小魔女Doremi二十週年紀念快閃店周邊交易社」留言，謊稱可以幫忙代購特價1680元的限量福袋，內含抱枕、披肩以及海報，他還PO出商品照片，指出代購費只要50元，更開創LINE群組，許多小魔女動漫迷加入後，紛紛下單匯錢。

但匯了錢後，大家卻都沒有收到商品，陳男還直接退出群組，才驚覺受騙，被害者遍及全台，一共47人受騙，46名女性1名男性，年紀最小的是20歲的大學生，大多數都是上班族，其中一人最多就被騙5千多元，警方估算詐騙金額約25萬元。

高雄小港分局組成專案小組展開調查偵辦，21日9時許在新北市三重區陳嫌家拘提到案，但他已經將錢花光光，無業的他自稱也是動漫迷，是缺錢花用才詐騙，警方查扣2支作案用手機及詐騙存摺等證物，全案警詢後依加重詐欺罪嫌解送臺灣新北地方檢察署偵辦。