義大大昌醫院纖體健康中心舉辦「耶誕送暖 義起圓夢」公益活動，此活動經由家扶中心孩童寫下心願小卡，掛於纖體健康中心的聖誕樹上，由院內醫護與術友自由認領並捐贈禮物，活動一開始即受到廣大迴響。

義大大昌醫院表示，12歲陳小弟，父母因故早逝，由坐輪椅的阿嬤撫養，平時靠政府補助生活，想要有一件新的秋冬外套與運動鞋是他的願望。14歲的杜同學，為學校舉重隊，擔任臨時工爸爸是唯一經濟來源，龐大的經濟壓力，家中常常入不敷出，一雙新的運動鞋是奢望，因此期待經由活動能收到一雙耐用的運動鞋來繼續支持他熱愛的運動。

參與認領心願卡的術友緬仙則表示，「回診時，看到孩童們的許願卡片，很感動。孩子的願望不大，我也想盡一點我的心意，感恩宋醫師團隊不僅讓我成功減重，還讓我有機會參與這樣有意義的公益活動。」

義大纖體健康中心主任宋天洲指出，「當我們幫助術友順利減重成功，遠離病痛，重新找回健康，術友的正向回饋讓我們感到暖心，給我們很大的鼓舞。希望藉由與家扶基金會的合作能把這樣的正向力量散播給需要幫助的孩童與家庭，讓這份愛延續下去。」

活動圓滿落幕，北高雄家扶中心主委陳明和特別感謝義大醫療義大大昌醫院纖體健康中心宋天洲專業減重團隊所有醫護與響應人員對這群孩童的付出，讓他們有個暖心的耶誕節。