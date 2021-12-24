39歲有「小周迅」稱號的金馬影后李小璐2012年與賈乃亮結婚，2017年女方爆出和饒舌歌手PG ONE夜宿門風波，兩人聲稱只是兄妹，未料兩年後爆出親密影片，賈乃亮才認了被戴綠帽，黯然宣布離婚。近日網上瘋傳賈乃亮與李小璐復合，對此，賈乃亮工作室回應否認了。

李小璐外型亮麗，1998年以電影《天浴》獲得金馬獎最佳女主角，也創下該獎項最年輕得獎人紀錄，之後她星路一路順遂，2012年被賈乃亮求婚成功，兩人更生下一女甜馨，一家人常曬恩愛。2017年卻被爆出女方疑似偷吃PG ONE，賈乃亮第一時間跳出替妻子扛罪，稱是自己的錯，但仍敵不過2年後李小璐與PG ONE親密片流出風波，兩人正式結束7年婚姻。

網友分享李小璐與賈乃亮復合消息，被賈乃亮工作室發私訊要求下架，否則提告。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

今年初據《騰訊新聞》報導，有位已經淡出演藝圈的女星，當年因為醜聞病急亂投醫，找上一位「高哥」幫忙，對方獅子大開口要求1200萬人民幣通融費，相當於台幣5200萬，該女星付了錢後才發現錢都被高哥吞了，網友狂猜此女星恐是李小璐，但她至今無回應。

近來網友狂傳賈乃亮還是心軟與李小璐復合，報導指出兩人離婚後仍常相約出遊，先前李小璐曬出帶女兒到動物園的影片，拍攝者應該就是賈乃亮，而兩人結婚紀念日當年，李小璐突然發文：「今天也很想你！」兩人這幾年也常在社群網站分享身處同一地點的照片。但據《鳳凰網娛樂》報導，最近有網友分享賈乃亮、李小璐復合消息，引來男方工作室「關切」，發私訊說：「您微博發布的關於『賈乃亮李小璐複合』的報導純屬造謠」，要求對方刪文，否則提告，大動作滅火否認復合前妻。