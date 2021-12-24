陝西省委、省政府23日在西安市疫情防控指揮部召開會議，聽取西安市疫情防控工作彙報，研究調度下一步工作。省委書記劉國中主持會議並強調，要堅持閉環管理、加快做好轉運隊伍和隔離酒店對接，對隔離酒店各環節逐一進行再排查。要精准實施分區分級社區管控，嚴格實行社區（村）、單位封閉式管理。要嚴防死守機場、高速公路、高鐵等各類出市通道，堅決防止疫情外溢。

陝西日報報導，省長趙一德，省委常委、西安市委書記方紅衛，副省長方光華，西安市長李明遠出席會議。劉國中指出，當前防疫正處在膠著期、窗口期。要堅定信心，一鼓作氣幹到底，徹底扭轉局面，贏得工作主動。要突出快、管、人，加快推進新一輪核酸檢測，劃小單元、有序組織，加強採樣、轉運、檢測各環節動態匹配，切實提高效率、提高品質。要堅決落實「逢陽必報、逢陽即報、接報即查、先管後篩」要求，堅持三公（工）協同，抓緊找到所有密接、次密接人員並採取措施，全面復核已確診病例密接人員管控情況，進一步搞清楚底數、管控到位。

劉國中強調，要堅持閉環管理、嚴格管控，加快做好轉運隊伍和隔離酒店對接，對隔離酒店各環節管控措施逐一進行再排查、再加固、再落實。要精准實施分區分級社區管控，全面嚴格落實封控社區各項措施，嚴格實行社區（村）、單位封閉式管理。要嚴防死守機場、高速公路、高鐵等各類出市通道，堅決防止疫情外溢。

劉國中要求，要統籌協調、搞好保障，強化生活物資供應，加強價格監測，嚴厲打擊囤積居奇，保證老百姓的正常生活，幫扶好特殊人員。要精心組織好研究生考試，考場設置、車輛調度等工作任務要一項一項細化。省市區指揮體系要堅持扁平化運行，大膽負責、積極負責，拿出最強的責任心、最好的能力、最硬的作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

趙一德強調，要在細節處下更大功夫，落實專人專責，堅持清單化管理，做到底數清、情況明，確保應檢盡檢、應隔盡隔、快速管控到位。要落實扁平化管理體系，做到環環相扣、上下順暢、高效運轉，切實解決好防控「最後一公里」問題。要強化煤電氣運和生活必需品等保障供應，統籌好社區管控和研究生招生考試，確保師生安全和考試安全。