台亞半導體（2340）自擊退市場派、日亞化拉高持股，掌握股權、經營權之後，轉型動作大刀闊斧，台亞半導體、積亞半導體、光磊系統科技三足鼎立、各自聚焦，挾著日亞化的光環以及第三代半導體鍍金效應，新公司是否邁向獨立IPO之路，成為台股新一代投資標的，引市場關注。

日亞、台亞、積亞合組的第三代半導體陣營在台股雖是新面孔，然24日持續吸引資金簇擁，台亞股價連拉第二根漲停板，開盤24分鐘直奔漲停，強鎖1.7萬張買單，漲停板價位73.2元，創下近22年新高紀錄。

市場分析，挾著日亞化的背景，以台亞目前的股價來看，對其他第三代半導體陣營已產生吸金效應，其餘第三代半導體概念股表現淡定。

日亞化集團在LED產業夙負盛名，在業界一直維持金字塔頂端的形象，在車用領域更是第一品牌，堅持不掛牌的風格，更顯日亞化的低調與神祕，說他是純LED廠並不精確，集團有50％獲利來自於各類尖端材料，尤其是電池的正極材料，且擁有巨量的IP，因應尖端材料研發、生產的需求，業內人士說，日亞化在日本境內擁有第三代半導體的一貫廠，在全球第三代半導體的版圖中，日亞化絕對是重要的一支。

業內人士認為，日亞化集團性格低調、縝密，沒有一、二年的布局，不會肆意延伸營運觸角，各界對這個黃金組合投入第三代半導體事業樂觀以待。

台亞前身光磊，在副董事長戴圳家主導之下，強硬擊潰市場派，守住光磊的經營權，戴圳家同時也是日亞化學常務取締役，為日亞集團決策高層中，唯一台灣人，據悉，台亞半導體還有新一波改革行動，進一步引進日亞化的管理風格。

在戴圳家穿梭之下，日亞化透過私募拉高台亞的股權比重，轉型態度上轉向大刀闊斧，取消實施已久的Hub倉制度，削減庫存金額，並啟動價格調漲機制，完全不走競價路線；另一方面，將景氣波動度大的光磊系統科技切割獨立，排除影響台亞財報的不確定因素。

未來台亞將聚焦車用VCSEL、各類感測元件；光磊系統科技則以LED顯示屏、植物照明為主力；積亞聚焦第三代半導體，脫離LED類股的台亞半導體已非當年的光磊，有日亞化做後盾，三大事業各成一方之霸指日可待，新公司未來是否在台股獨立IPO，成新一代的投資標的，也成為熱議焦點。