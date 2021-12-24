鑄件大廠永冠-KY大陸寧波陸霖機械7日配合當地政府防疫，停工近兩周，直到20日才恢復正常生產。永冠表示，寧波陸霖生產風電、產業機械及注塑機三大類鑄件，停工期間，其他工廠產量增加因應，永冠12月出貨目標15000噸以上，仍可順利達陣，初估今年出貨超過19萬噸，連續第二年改寫史上新高。

大陸疫情再起，各省市政府如臨大敵，展開大規模篩檢或要求工廠暫時停工。永冠表示，大陸寧波有兩座工廠，其中寧波陸霖配合當地政府大規模篩檢，本月7日至19日停工，直到20日才全面復工，其他工廠產量增加，依目前出貨情況來看，永冠訂定12月出貨目標15000噸以上，有機會順利達陣。

永冠前11月累積出貨噸數177310噸，超越去年度176531噸；前十一月合併營收81.27億元，年成長12.02％，雙雙改寫同期新高。永冠表示，今年初訂定出貨噸數目標18.5～19.5萬噸，目前看來，今年出貨噸數目標超過19萬噸。