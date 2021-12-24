中租-KY(5871)受惠旺季放款成長優於預期，2021年11月自結歸屬母公司稅後淨利18.51億元、改寫同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.28元。累計前11月合併營收654.72億元、歸屬母公司稅後淨利199.18億元、每股盈餘13.61元，均提前改寫年度新高。

中租-KY股價9月中觸及283.5元新高後拉回震盪，近期於239.5～264.5元區間盤整。今（24）日開高後在買盤敲進下穩揚，上漲1.19％至255.5元，早盤維持約0.8％漲勢。三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超1129張。

中租-KY公布2021年11月自結合併營收64.15億元，月增1.99％、年增達21.84％，連2月改寫新高。歸屬母公司稅後淨利18.51億元，雖月減9.16％、仍年增達25.29％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘1.28元。

累計中租-KY前11月合併營收654.72億元、年增達21.17％，歸屬母公司稅後淨利199.18億元、年增達29.54％，每股盈餘13.61元，均提前改寫年度新高。投顧法人指出，以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增26％、46％及68％。

投顧法人認為，中租-KY前11月獲利成長優於營收，主要受惠台灣及中國大陸放款成長優於預期，使營收成長更強勁。營收規模擴大使成本費用率略有改善，且主要經營區域資產品質穩定，預期信用損失低於去年同期，使第四季獲利達成率達72.5％，表現超乎預期。

展望後市，隨著中國大陸人行15日將金融機構存款準備金率調降0.5個百分點，投顧法人認為顯示貨幣政策將繼續寬鬆，有利於中租-KY長期融資成本。鑑於強勁的放款成長、信貸前景及利差進一步擴大潛力，維持「買進」評等、目標價300元。