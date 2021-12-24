繼輝瑞之後，周四美國食品藥物管理局（FDA）亦批准了默克藥廠（Merck & Co美國和加拿大以外稱為默沙東）針對某些高風險成年患者所研發的抗新冠病毒口服藥。

美國食藥管理局批准默沙東（Merck）新冠口服藥用於18歲以上成年人，成為美國第二款獲准在家服用的新冠療法。在針對高風險族群的早期發病臨床試驗中，這款默沙東與瑞奇貝克醫療公司（Ridgeback Biotherapeutics）合作研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），能使住院和死亡率減少約30%。

前一日輝瑞的新冠口服藥Paxlovid獲准用於12歲以上的重症高風險族群，根據輝瑞提出的臨床試驗數據，對於重症的高風險患者，Paxlovid預防染疫住院和死亡的有效性達到近90%。輝瑞並表示，最近的實驗室數據顯示Paxlovid對Omicron變種病毒也有效。

美國食藥管理局表示，當無法取得其他已獲授權的療法，或臨床上不適合使用其他已獲授權的療法時，可使用默沙東的藥物。

該主管機關表示，部分患者應避免使用輝瑞的Paxlovid療法，因為這個雙藥物療法除了包括一款新藥之外，還需搭配另一種現有的抗病毒藥物「利托那韋」（Ritonavir），而「利托那韋」會與某些處方藥產生交互作用。此外，食藥管理局亦不建議有嚴重腎臟問題的患者使用輝瑞的Paxlovid療法。

美國監管機關批准「莫納皮拉韋」用於染疫後之中至輕症患者，並與輝瑞口服藥一起使用，可望成為對抗Omicron變種病毒的新利器。Omicron變種病毒正在美國迅速傳播，已經成為該國新冠病毒的主流株。

默沙東預計將在未來幾天出貨數十萬個療程，並在接下來幾周內交付100萬個療程。輝瑞則預計在未來一個月內出貨約25萬個療程。

美國政府向默沙東預購多達500萬個「莫納皮拉韋」療程，合約價約為每個療程700美元。此外，美國政府以每個療程530美元向輝瑞訂購1000萬個新冠口服藥療程。

默沙東曾表示，「莫納皮拉韋」有助於防止病毒複製，應該對任何變種病毒都有效，包括新發現的Omicron病毒。