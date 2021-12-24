3C通路商全國電(6281)今年營收持續穩增，近年公司開創新型態的大型門市Digital City受到消費者青睞，公司將持續擴大該型態店舖數，沒有設定展店上限。

全國電今年前3季營收157.83億元，年增2.6%，續創同期新高；由於展店增加費用，前3季營業淨利約5.88億元，年減5.3%；稅後淨利約4.67億元，年減5%；每股盈餘4.71元。第4季銷售成長，前11月營收192.40億元，年增6.99%，也再創同期新高。

全國電子今年第1季和第2季營運表現都優於去年同期，第2季時由於本土疫情爆發，帶動資訊商品銷售大幅成長。但7月三級警戒解除後，電腦商品成長動能減退加上去年基期較高，第3季獲利表現低於去年同期，使得前3季獲利小減。

全國電目前有雙品牌，包括全國電子以及近年公司開創新型態門市Digital City；公司表示，原本內部採取社區型門市和大型門市的雙品牌策略，曾設定拓展Digital City門市數上限，但發現客群喜歡更舒適新穎的裝潢，未來Digital City應該會變成固定店型，沒有設定展店上限。

目前全國電子門市總數327間，偏重3C的大型門市Digital City今年新增15間，總數已達44間。