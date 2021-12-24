漢堡、薯條熱量高，不少人吃完都有罪惡感，但有網友發現，大陸麥當勞竟推出「健身腳踏車」，讓客人可以邊吃邊運動，她覺得相當有趣，便拍下影片發文分享，不少網友看了大讚，「有的話我天天去」。

大陸上海一名女網友在抖音上傳一段影片表示，經過一間麥當勞發現，用餐區竟出現一排「健身腳踏車」，把原本應該是握把的地方改成桌子，方便客人擺放餐點，邊吃邊運動。

從畫面可見，不少客人邊享用餐邊賣力踩踏板，畫面看起來十分逗趣。（圖／翻攝抖音@kelehaotian123）

從畫面可見，不少客人真的非常賣力的一邊踩著腳踏車，一邊一口接一口的享用漢堡、飲料，畫面看起來十分逗趣，讓原PO忍不住拍下影片分享，笑稱「吃了等於沒吃」。

影片曝光後吸引79萬人次觀看，紛紛留言表示，「不錯，吃完負罪感小點」、「有的話我天天去」、「四捨五入等於沒吃」、「自欺欺人桌」、「建議全國麥當勞大規模裝修好」、「邊走邊吃對胃不好」、「吃完還得再買一份」。

根據大陸麥當勞表示，這是今年9月推出的「綠色充電腳踏車」，希望借此傳達綠色行動的重要性，且全車使用回收的塑膠材料製成，還可以連接手機手機設備邊騎邊充電。