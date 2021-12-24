新北市路邊停車費行動支付累計突破1000萬筆，交通局自明年元旦起再加碼推出「滿3送5」每3筆現折5元，新用戶再享前3個月6折最新優惠，一年365天都想折扣，持續支持行動支付。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北市自2016年推出行動支付以來，越來越多使用者感受到行動支付帶來的省時及方便，累計已突破1000萬筆，平均每月使用量約30萬筆。

許芫綺說，為推廣市民持續使用行動支付，交通局自明年1月1日起再加碼推出「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」最新優惠，新、舊用戶享有每3筆現折5元、第6筆就折10元的優惠，依此累推，繳愈多、省愈多。

許芫綺指出，新用戶更可另外享有前3個月每筆路邊停車費6折的優惠，例如有3張10元停車單，使用行動支付3張都享有6折優惠，第3筆繳費還有5元折扣，一次可省下17元，若每個月有300元停車費30張10元停車單 利用行動支付繳費，更替荷包省下170元；今年11至12月期間加入的用戶，也可適用新用戶6折優惠措施。

交通局表示，民眾只要下載Pi拍錢包、歐付寶、街口支付(1月31日後提供服務)、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財＋ 等其中一家行動支付業者的App，並綁定車號，以行動支付完成新北路邊停車費繳費即可享優惠。