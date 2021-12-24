由芬格國際股份有限公司代理發行的西方繪本風放置策略手遊《聖樹喚歌》今（24）日開啟事前登錄及雙平台預註冊，並邀請國民女神「安心亞」擔任遊戲代言人，「安心亞」將化身戰爭女神，陪伴玩家在繪本童話般的遊戲世界裡，一同冒險。本作主打精緻的歐洲神話繪本美術風格，以及「反套路」的高福利、高爆率，現在參與事前登錄活動，遊戲上線首日可獲高達220免費抽。

女神「安心亞」華麗代言 與冒險家「安心隨行」

全方位女神「安心亞」為演歌舞三棲俱佳藝人，在此次合作中，將化身遊戲裡帥氣的戰爭女神－貝羅妮卡，手持長劍，沐浴著神聖之光。但同時，女神也將對抗來自異世界的各路強敵，以及他們背後的黑化秩序女神！究竟誰會勝出？除此之外，安心亞還將作為遊戲內的新手指引員，在遊戲裡引導各位冒險家更好地在尤格拉修征戰。

六大陣營集結 決策瞬息萬變

萬物伊始，在名為尤格拉修的大陸上，神聖世界之樹上結下了三個果實，分別誕下了造物女神「莉亞」、秩序女神「拉娜」，以及「希望果實」。兩位女神攜手為中土大陸帶來了生機與繁榮。世間生靈也逐漸發展成不同的陣營，人類的「白銀帝國」、獸人的「蠻荒之地」以及精靈的「自然回響」等。

陣營集結

卻不料各陣營因文明衝突爆發中土戰爭，秩序女神「拉娜」親自培養了「深淵魔族」，發動「湮滅計畫」，企圖征服這片大陸。在大陸即將被絕望吞噬時，創造女神「莉亞」藉助「希望果實」的力量逆轉時空，並在彌留之際發動自己的神力，喚來了異世界的冒險者。

事前登錄火熱進行中，更多好康登錄即送

《聖樹喚歌》即日起開啟事前登錄活動，各位冒險家可以在活動網站預約拿虛寶，還有機會抽中iPhone13 Pro、Nintendo Switch續航版、PS5、MyCard點數卡等豪華獎勵，而達成登錄目標，還有史詩英雄「亞瑟王」，等你帶回家！持續關注官方粉絲團及遊戲相關訊息，遊戲上線後還能領取女神「安心亞」的專屬禮包碼，更多好康可不要錯過！