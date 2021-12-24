前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院職務法庭判罰1年月俸（約354萬），理由是翁訴訟繫屬期間石與其接觸，違反法官倫理規範等且情節重大，他長期未拿捏份際，易使人誤會，但考量石和翁為長期好友其違失情節，判罰俸1年。
至於石木欽部分違失行為在法官法施行前，因已逾舊公務員懲戒法10年時效部分，為免議判決；石木欽擔任最高法院法官期間，無不當行為，不付懲戒。
前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院職務法庭判罰1年月俸（約354萬），理由是翁訴訟繫屬期間石與其接觸，違反法官倫理規範等且情節重大，他長期未拿捏份際，易使人誤會，但考量石和翁為長期好友其違失情節，判罰俸1年。
至於石木欽部分違失行為在法官法施行前，因已逾舊公務員懲戒法10年時效部分，為免議判決；石木欽擔任最高法院法官期間，無不當行為，不付懲戒。
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